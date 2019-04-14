فيديو: ليفربول يسحق تشيلسي وصلاح يعود للتهديف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق ليفربول الخسارة بنظيره تشيلسي بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني ومحمد صلاح.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 85 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.



مجريات المباراة:

جاءت أول فرصة في المباراة بالدقيقة السادسة، عندما رفع ماني كرة إلى صلاح، الذي سددها بيمناه من لمسة واحدة، لكن الحارس كيبا أريزابالاجا أبعد خطرها بسهولة.

وطالب جمهور ليفربول بركلة جزاء، في الدقيقة 15، بحجة سقوط صلاح داخل المنطقة، أثناء محاولته تخطي دافيد لويز، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

واستمر ضغط ليفربول، ووصلت الكرة إلى كيتا، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، كرة ضعيفة سيطر عليها كيبا بسهولة، في الدقيقة 20.

وبعدها بدقيقة، لحق هازارد بتمريرة ويليان ليتلاعب بماتيب، قبل أن يتصدى الحارس أليسون بيكر لمحاولته.

وهدأ إيقاع اللعب قليلا، وانطلق ويليان بهجمة مرتدة، لكنه آثر التسديد بجانب المرمى، بدلا من التمرير لهازارد.

ورد ليفربول في الدقيقة 39، عندما وضع صلاح الكرة أمام ماني، الذي سدد بيمناه من داخل المنطقة بجانب القائم القريب.

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وأرغمت الإصابة روديغر على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه الدنماركي أندرياس كريستينسن.

وفي الدقيقة 51، وصلت الكرة إلى هندرسون، الذي رفعها نحو الخالي من الرقابة، ماني، فما كان من الدولي السنغالي إلا أن دكها برأسه في الشباك، مسجلًا الهدف الأول للريدز.

وفي الدقيقة 53، عزز صلاح تقدم ليفربول بهدف رائع، عندما استقبل الكرة في الناحية اليمنى، قبل أن ينطلق بها ويسددها بيسراه، من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية العليا اليمنى لمرمى تشيلسي.

وبعدها أجرى مدرب البلوز، ماوريسيو ساري، تبديله الأول بإشراك الأرجنتيني جونزالو هيغوين، مكان هودسون-أودوي.

وأهدر تشيلسي فرصة تقليص النتيجة بالدقيقة 59، عندما تلقى هازارد تمريرة طويلة من لويز، ليتخلص من كيتا قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالقائم.

وبعدها بدقيقتين، أبعد الحارس أليسون محاولة جديدة للنجم البلجيكي.

وهو ما رد عليه ليفربول في الدقيقة 65، عندما صوب صلاح من وضع صعب بين مدافعين، نحو الزاوية القريبة، لكن كيبا تدارك الموقف.

وأجرى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، تبديله الأول بإخراج كيتا وإشراك فينالدوم، ثم جرب ألكسندر-أرنولد حظه بتسديدة بعيدة، سيطر عليها كيبا بسهولة في الدقيقة 73.

وخرج هندرسون من الملعب مصابا، ليدخل مكانه جيمس ميلنر.

ومرت الدقائق التالية وسط استسلام واضح من تشيلسي، فأنقذ كيبا محاولة جديدة من ماني، قبل أن يخرج صلاح من الملعب، وسط تصفيق حاد من الجمهور، ليدخل مكانه السويسري شيردان شاكيري، قبل نهاية اللقاء بفوز أصحاب الأرض (2-0).