غزة: استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها شرق رفح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد مساء اليوم، الأحد، الفتى إسحاق عبد المعطي سويلم إشتيوي (16عامًا) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت إشتيوي خلال فعالية احتجاجية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح.

وأفاد المصادر الفلسطينية، نقلًا عن عائلة الشهيد الطفل، بأنه تم إبلاغهم مساء اليوم باستشهاد ابنهم إسحاق متأثرا بإصابته.

وكان ثلاثة أطفال قد أصيبوا برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي شرق رفح في الثالث من الشهر نيسان/ أبريل الجاري، قبل أن يتم اعتقالهم.

يذكر أن الاحتلال كان قد أفرج عن اثنين منهم وبقي إشتيوي محتجزا في إحدى المستشفيات في الداخل الفلسطيني إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.