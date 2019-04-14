القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد مساء اليوم، الأحد، الفتى إسحاق عبد المعطي سويلم إشتيوي (16عامًا) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت إشتيوي خلال فعالية احتجاجية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح.
وأفاد المصادر الفلسطينية، نقلًا عن عائلة الشهيد الطفل، بأنه تم إبلاغهم مساء اليوم باستشهاد ابنهم إسحاق متأثرا بإصابته.
وكان ثلاثة أطفال قد أصيبوا برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي شرق رفح في الثالث من الشهر نيسان/ أبريل الجاري، قبل أن يتم اعتقالهم.
يذكر أن الاحتلال كان قد أفرج عن اثنين منهم وبقي إشتيوي محتجزا في إحدى المستشفيات في الداخل الفلسطيني إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة: استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها شرق رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.