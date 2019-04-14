بايرن ميونخ يعزز صدارته بالفوز على فورتونا دوسلدورف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق بايرن ميونخ صدارته بالفوز على فورتونا دوسلدورف برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز رباعية الفريق البافاري كل من اللاعبين كينغسلي كومان (هدفان)، سيرج جنابري وليون غوريتسكا، وفي المقابل سجل هدف فورتونا دوسلدورف اللاعب دودي لوكيياكيو.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 67 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 37 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

وصل بايرن بأول محاولة حقيقية على مرمى فورتونا، بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، عندما أرسل سيرجي جنابري عرضية أرضية، اصطدمت بقدم مدافع، قبل أن ترتطم بالقائم وتضيع فرصة الهدف الأول.

ومع حلول الدقيقة 15، استطاع بايرن التقدم بهدف، بعدما أرسل كينغسلي كومان عرضية، حاول توماس مولر توجيهها، لكنه فشل في لمسها، لتسكن شباك حارس فورتونا.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يضيف الهدف الثاني للبايرن، في الدقيقة 23، بعدما نفذ ركلة حرة من مسافة بعيدة، لكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم.

وسيطر فورتونا على مجريات اللعب، في محاولة منه لإدراك التعادل، بينما اعتمد البايرن على المساحات التي تركها أصحاب الأرض في الخلف، لشن هجمات مرتدة.

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ومن مرتدة سريعة وصلت إلى كومان، انطلق اللاعب الفرنسي حتى منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس مايكل رينسينغ.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق فقط، ضاعف كومان النتيجة للبايرن بهدف ثانٍ، بعدما حول عرضية جوشوا كيميتش إلى داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، حرم الحارس رينسينغ الفريق البافاري من إحراز الهدف الثالث، بعدما تصدى لتسديدة قوية من ألكانتارا.

وشهدت الدقيقة 53 اضطرار المدرب الكرواتي لبايرن، نيكو كوفاتش، لاستبدال حارسه مانويل نوير، بعد تعرضه لإصابة، حيث دخل بدلا منه سفين أولريتش.

وبعد دقيقتين فقط، نجح سيرجي جنابري في إضافة الهدف الثالث، بعدما تهيأت له الكرة في قلب منطقة الجزاء، ليقابلها بلمسة واحدة في المرمى.

وجرب ليفاندوفسكي حظه بضربة رأسية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي رينسينغ، لتهدأ بعدها المباراة دون خطورة حقيقية على المرميين.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ5 دقائق، طالب لاعبو دوسلدورف الحكم باحتساب ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد هوميلز، ليضطر للجوء لتقنية الفيديو، قبل أن يحتسبها بالفعل، حيث سجل منها المهاجم البديل دودي لوكيباكيو، هدف فريقه الوحيد.

وفي الدقيقة 92، استطاع البديل ليون غوريتسكا أن يضع بصمته، بإحراز الهدف الرابع للبايرن، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف (4-1).