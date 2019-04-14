مانشستر سيتي يسحق كريستال بالاس بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسفر ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ (هدفان) وغابرييل جيسوس، وفي المقابل سجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب لوكا ميليفوجيفيتش.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 83 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 39 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

سيطر مانشستر سيتي على المجريات منذ البداية وتفاجأ دافيد سيلفا من عرضية دي بروين ليفشل في استغلالها من بعد 8 ياردات عن المرمى في الدقيقة الثانية.

وجرب ميليفويفيتش حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة الخامسة، واقترب سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 10 عندما مر سيلفا من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر كرة على طبق ذهبي إلى سترلينغ الذي سددها زاحفة في القائم.

وسرعان ما افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 15، عندما مرر دي بروين كرة بينية إلى سترلينغ الذي انطلق بها في الناحية اليمنى، قبل أن يطلقها مركزة نحو القائم البعيد.

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وأرغمت الإصابة لاعب كريستال بالاس جيوفري شلوب، على الخروج من الملعب مبكرًا، ليدخل مكانه شيخو كوباتي، وقدم ساني فاصلا من المرواغات، ثم سدد في الزاوية القريبة لينقذ الحارس فيسنتي جوايتا الموقف بالدقيقة 32.

وفشل أغويرو في الوصول إلى عرضية زاحفة من دي بروين أمام المرمى وسط امتعاض الأخير، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وجّه غوندوغان كرة ساقطة نحو منطقة الجزاء، وصلت إلى دي بروين الذي سدد في قدم المدافع.

واقترب سيتي من تعزيز تقدمه في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، عندما اصطدمت كرة مرسلة من دي بروين بالمدافع كيلي لكن الحارس جوايتا تدارك الموقف.

وهدأت المجريات لفترة من الوقت، قبل أن يضيف سترلينغ هدفه الثاني في المباراة، عندما تابع تمريرة من ساني داخل الشباك في الدقيقة 63.

ودخل برناردو سيلفا إلى تشكيلة سيتي بدلا من دافيد سيلفا، وأشرك غوارديولا مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس مكان غير الموفق أغويرو.

وتمكن كريستال بالاس من تقليص الفارق بالدقيقة 81 بعدما احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة، نفذها ميليفويفيتش بأناقة داخل الشباك.

وأحكم سيتي دفاعه فيما تبقى من الوقت من خلال إشراك جون ستونز مكان ساني، واعتمد على الهجمات المرتدة التي جاء منها الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة (90)، بعدما مرر دي بروين الكرة إلى جيسوس الذي وضعها من وضع انفراد في الشباك.