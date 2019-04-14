انت الان تتابع تفاصيل خبر بالوثائق.. تسريب لمقترح التعديلات الدستورية في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 09:02 مساءً - نشرت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأحد، وثائق قالت إنها لمقترح التعديلات الدستورية المقرر التصويت عليها في البرلمان المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الصحيفة، في موقعها الإلكتروني، إن اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية اتفقت على مادة انتقالية تعطي الرئيس الحالي حق الاستمرار في مدته الحالية 6 سنوات.

ونشرت الصحيفة تقرير لجنة صياغة التعديلات المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بالمجلس للتصويت عليه، والذي يمنح الرئيس الحالي إمكانية الترشح لفترة ثانية مدتها 6 سنوات أيضاً.

وبحسب تقرير لجنة الصياغة، ستعدَّل المادة 140 من الدستور على أن تصبح مدة انتخاب الرئيس 6 سنوات بدلاً من 4.

Advertisements

وتبدأ هذه المدة- وفق الوثائق المسربة- من اليوم التالي لسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ونصت المادة الانتقالية على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز انتخابه لمرة تالية.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الكونغرس الأمريكي بالضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لسحب تعديلات الدستور.

وفي 16 أبريل الجاري سيبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، بحسب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وتواجه التعديلات المقترحة رفضاً واسعاً من جانب معارضي السيسي البارزين، داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات.