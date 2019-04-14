انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن العراقي يقتل الوالي العسكري لـ"داعش" في جبال حمرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 09:01 مساءً - قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) قتلت "الوالي" العسكري لتنظيم "داعش" في قاطع سلسلة جبال حمرين، شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن حبيب الشمري، الضابط في شرطة محافظة ديالى، قوله: إن "قوات مكافحة الإرهاب قتلت، اليوم، الوالي العسكري لتنظيم داعش الإرهابي لقاطع سلسلة جبال حمرين بديالى، ويدعى محمد داوود، وهو عراقي الجنسية".

وأوضح الشمري، وهو ضابط برتبة نقيب، أن "القوات الأمنية قتلت ثلاثة من مرافقي الوالي العسكري للتنظيم"، من دون تفاصيل عن العملية.

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وشرعت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، بعملية عسكرية واسعة لتطهير منطقة سلسلة جبال حمرين من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتمتد سلسلة جبال حمرين من محافظة ديالى شرقاً وصولاً إلى محافظة كركوك شمالاً، وتعتبر المنطقة أحد المعاقل الرئيسة لمسلحي تنظيم "داعش"، حيث تفتقر المنطقة إلى الوجود العسكري لوعورتها.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر 2018، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.