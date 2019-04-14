انت الان تتابع تفاصيل خبر أول خطوة تعكس قبول واشنطن بالمجلس العسكري في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 09:01 مساءً - التقى نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم ستيفين كوتسيس، في خطوة تعكس رضا واشنطن عن المجلس بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

واجتمع "حميدي"، الذي يشغل أيضاً منصب قائد "قوات الدعم السريع"، مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك بعد تسلمه منصبه الجديد.

ويعتبر هذا اللقاء الدبلوماسي الأول في السودان منذ ظهور المجلس العسكري الانتقالي، في حين يرى مراقبون أنه يعكس موافقة الولايات المتحدة على المجلس العسكري الأخير.

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ويأتي اللقاء بعد أن أدى 8 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، مساء أمس، وذلك غداة أداء رئيس المجلس البرهان اليمين، خلفاً لوزير الدفاع عوض بن عوف.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل البشير واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي؛ تنديداً بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الذي يحكم منذ ثلاثين عاماً.

ولم تمر ساعات حتى أعلن بن عوف تنحيه عن منصب رئيس المجلس العسكري، في أعقاب استمرار المظاهرات المتواصلة والمطالبة برحيل رموز نظام البشير.

وأمس السبت، واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقاً للمحتجين.