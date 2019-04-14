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مقتل عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية في غارة للتحالف بصعدة

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شنَّت مقاتلات قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري، في تصريح لموقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن الغارات استهدفت مواقع للمتمردين المدعومين من إيران في منطقة العشاش بمديرية كتاف شرق المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران وإحراق آليات قتالية تابعة لهم.

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