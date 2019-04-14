دول “الترويكا” تدعو المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:29 مساءً, 14 أبريل 2019 م المناطق_وكالات دعا بيان لدول الترويكا المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين.

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