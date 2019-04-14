شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤيد خطوات المجلس الانتقالي في السودان والان نبدء بالتفاصيل
أيدت جامعة الدول العربية في بيان الأحد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي.
وقال البيان إن الجامعة أعربت عن "ارتياحها للخطوات الهامة التي أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي".
وأعلنت "تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني".
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