شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 45 من الميليشيا شمال الضالع والان نبدء بالتفاصيل

قُتل وجرح 45 من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بجبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن. وذكر مصدر عسكري يمني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر حوثية مهاجمة مواقع الجيش الوطني في مناطق “يبار”، و”ظفار”، و”منخلة”، شمالي وغرب جبهة حمك غربي مديرية قعطبة. وبحسب ما نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية فإن قوات الجيش أفشلت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار باتجاه مديرية الشعر في محافظة إب. وأسفرت المعارك عن مصرع 25 من عناصر الميليشيا، وجرح 20 آخرين، إضافة إلى تدمير عربة تحمل رشاشًا من عيار 23 .

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