أمريكا تعلن تقديم 100 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في العراق

الخليج 365/ بغدادأعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هوود، الأحد، عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي لتحقيق الاستقرار في العراق.

وقال هوود خلال تواجده في مدينة الفلوجة بحسب بيان للسفارة، إن "حكومة الولايات المتحدة تعمل مع الكونغرس الأمريكي لتوفير مبلغ 100 مليون دولار امريكي اضافية للمساعدة في تحقيق استقرار المناطق المُحررة من سيطرة داعش".

وأضاف أن "الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ستقوم بتقديم المبالغ الى برنامج الأُمم المتحدة الإنمائي (UNDP)بتقديم هذه المساعدة والبالغ قيمتها 100 مليون دولار، تكون حكومة الولايات المتحدة قد قدمت 358 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في العراق منذ 2015".



وأشار هوود، إلى أن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية ستُلزم بخلق الظروف المواتية للسماح للنازحين العراقيين بالعودة الى منازلهم والمُضي قُدُما ً بحياتهم من جديد".