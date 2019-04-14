الجامعة العربية تعلن تأييدها للمجلس الانتقالي في السودان

الخليج 365/ بغدادأعلنت جامعة الدول العربية، الأحد، عن تأييدها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، داعية إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في البلاد.

وذكرت الجامعة في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "الجامعة العربية تؤيد الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني في بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطي المكتمل".



وأشارت الى "ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسي المأمول".

ودعت الجامعة، المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى "مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، الخميس الماضي، "اقتلاع النظام" والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير "في مكان آمن"، وذلك بعد موجة احتجاجات مستمرة منذ شهر كانون الأول 2018.

