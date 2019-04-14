كاتب سوداني: تنظيم الإخوان ضحى بـ"البشير" لخداع الشعب السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الأحد 2019.4.14 10:13 مساء بتوقيت أبوظبي 52 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> قال الكاتب والمفكر السوداني محمد يوسف وردي إن تنظيم الإخوان الإرهابي ضحى بالرئيس عمر البشير في محاولة لخداع الشعب السوداني.

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