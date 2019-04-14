الان تتابع الجيش الليبي: قواتنا الجوية دمرت مخازن لأسلحة الإرهابيين في طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجيش الليبي تدمير مخازن لأسلحة الإرهابيين في ضواحي العاصمة طرابلس. وقال: “عملياتنا الرئيسية ترتكز على تدمير القوة الرئيسية للمليشيات.. قواتنا تواصل تقدمها على مدار الساعة وسنفتح محور ثامن في العاصمة”.

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