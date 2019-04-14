شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني يشيد بانعقاد مجلس النواب اليمني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بانعقاد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، ووصفه بأنه خطوة مهمة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن، وتأكيد حضورها الفاعل في الساحة اليمنية، ومساندتها للشرعية اليمنية برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
ونوه الدكتور الزياني بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، لتنظيم انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون، وتنشيط دور هذه المؤسسة التشريعية المهمة، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للدور المنوط بمجلس النواب اليمني محليا وفي الساحتين الاقليمية والدولية.
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