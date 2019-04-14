شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا: توقيف مشتبه بعمل إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

أوقف رجل في جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل، بشبهة التحضير لهجوم «إرهابي»، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام بلجيكية، اليوم (الأحد).

وذكرت قناة «ار تي ال» وصحيفة «لا ديرنيير أور» عبر موقعهما على الإنترنت، أن المشتبه به البالغ 22 عاماً أوقف أمس (السبت) في منزله بمدينة وافر الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية.