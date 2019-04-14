شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي حفتر.. و«القاعدة» تفضح حكومة الوفاق الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز(طرابلس)، محمد حفني (القاهرة)

وسط احتدام المواجهات حول العاصمة الليبية طرابلس، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة، اليوم (الأحد)، مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن 121 شخصاً قتلوا وجرح 561 آخرون منذ بدء عملية «طوفان الكرامة» لتحرير العاصمة من الإرهابيين في الرابع من إبريل. وتحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن نزوج 13 ألفاً و500 شخص بينهم 900 تم استقبالهم في مراكز إيواء.

وفي تأكيد جديد على التعاون بين حكومة الوفاق والجماعات الإرهابية، كشفت مصادر موثوقة أن مقاتلي تنظيم «القاعدة» بدأوا زحفهم نحو طرابلس لتعزيز صفوف المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمشاركة في القتال ضد قوات الجيش الليبي في معركته لتحرير طرابلس من المرتزقة.

وكانت مليشيا «قوة حماية درنة» المرتبطة بـ«القاعدة» قد أعلنت أمس (السبت) انضمامها للمعركة، ودعت عناصرها إلى التوجه للعاصمة والتصدّي لقوات الجيش.