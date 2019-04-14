شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية» لدعم الشرعية واستعادة الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الأحزاب والقوى والمكونات السياسية اليمنية تحالفاً سياسياً داعماً للشرعية واستعادة الدولة وملتزماً بالمرجعيات والثوابت الوطنية، باسم «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية».

وأوضحت الأحزاب والقوى والمكونات السياسية اليمنية في بيان لها أن هذا التحالف يأتي استشعارا منها لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزا لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني، وقياماً بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الصعبة.

ووفقا للبيان، فقد عقدت الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في هذا التحالف سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة، التي كرست لمناقشة مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، ومراجعة أداء مختلف الأطراف الوطنية، وبالأخص منها دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ومدى أهمية استعادتها لمكانتها في الشراكة كجزء أصيل من الشرعية الدستورية والتوافقية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة والمفصلية.

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وتكلل هذا النشاط الذي رافقه رعاية من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالخروج بالتشكيل الذي أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية عن إشهاره اليوم (الأحد).

وأكدت الأحزاب في بيانها على إشهار تحالف سياسي داعم للشرعية واستعادة الدولة وملتزم بالمرجعيات والثوابت الوطنية، باسم «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية»، إقرار كافة وثائق التحالف، المتمثلة بالوثيقة السياسية للتحالف والبرنامج التنفيذي واللائحة التنفيذية، المستمدة من رؤى المكونات السياسية لمتطلبات المرحلة، مبينة أن تشكيل «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية» جاء نابعا من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف: دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية.

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على تمسكها بخيار السلام الذي يأتي من التزامها المبدأي بالمرجعيات الثلاث، الذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، مؤكدة حرصها على فتح الباب أمام كافة القوى السياسية ومكونات الحراك الجنوبي السلمي وثورة الشباب السلمية، للمشاركة في التحالف على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية.

يذكر أن الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية المشكلة للتحالف هي: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحراك الجنوبي السلمي، حزب العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، التجمع الوحدوي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب السلم والتنمية، الحزب الجمهوري، حزب الشعب الديموقراطي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، جبهة التحرير، الاتحاد الجمهوري.