شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية «مستقلة» لرئاسة الحكومة السودانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم (الأحد)، إن المجلس يؤيد تولي شخصية «مستقلة» رئاسة حكومة "مدنية، وذلك استجابة على ما يبدو لضغط الشارع من أجل نقل السلطة للمدنيين سريعاً.

وصرح الفريق ياسر العطا عضو المجلس مخاطباً الأحزاب السودانية: «نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية.. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية».