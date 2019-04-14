شكرا لقرائتكم مقاتل داعشي للعربية: سلاحنا من تركيا والنظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مقاتل داعشي بارز يدعى، بن لادن الإيطالي، في حديث خاص لقناة "العربية"، أن تنظيم داعش كان يحصل على السلاح من تركيا والنظام السوري والجيش السوري الحر.

وقال لمراسلة "العربية"، رولا الخطيب، إن النظام السوري كان يستهدف مناطق مدنية بالقصف مثل الأسواق بعكس قوات التحالف التي كانت تضرب أهدافا عسكرية فقط.