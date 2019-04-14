راتب وعبد الظاهر وعبد القوى فى أكبر مؤتمر للتعاونيات لدعم التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسن راتب: الاتحاد التعاونى يمثل العنصر الحاكم فى حركة التنمية مع القطاع الخاص و الحكومىحسن راتب: اتحاد التعاونيات يضم 18 مليون مشترك وله دور فعال فى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستوريةحسن راتب: طفرة كبيرة فى كافة المجالات داخل مصر وزعامة افريقية عادت مرة اخرى داخل القارة السمراء

نظمت الحركة التعاونية المصرية وقطاعاتها "الإسكانية - الزراعية - الاستهلاكية - الإنتاجية -الثروة المائية"، مؤتمرا لأعضائها لشرح التعديلات الدستورية المقبلة والدعوة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ومحمد الفقي رئيس اتحاد الثروة المائية والنائب البرلماني احمد السجيني واللواء عادل نصحي رئيس اتحاد تعاونيات الاسكان.

واستهل دكتور حسن راتب كلمته بتوجيه التحية لاتحاد التعاونيات بكل فروعه و كل قطاعاته سواء مكانية او نوعية ، قائلاً احب ان القى الضوء على اتحاد التعاونيات ودوره فى المجتمع ، فالاتحاد يمثل 12 الف جمعيه فى النجوع والقرى ، و يضم على الاقل 18 مليون مشترك يخدموا عدد اكبر فى النواحي الاقتصادية و الاجتماعية وهذه الحركة بقيادتها وهى منتخبة تجتمع اليوم، لأهمية المشاركة الفعالة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، والاتحاد التعاونى يمثل العنصر الحاكم فى حركة التنمية مع القطاع الخاص و الحكومى عل مستوى المحافظات و القرى، وهذا التمثيل الهائل يجب ان يكون له دور قوى فى كافة المجالات وليست الاقتصادية وحسب.

وأضاف راتب يجب أن يكون لاتحاد التعاونيات دور فاعل ومؤثر يتمثل فى دعوة الناس فى المشاركه حتى نتحد معا لمستقبل الأمة، ولا بد أن نلبى وننزل للمشاركة ونحن نثق فى رؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل زعامة مصرية عادت داخل القارة السمراء وفى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم وحتى الزيارة الاخيرة للرئيس الولايات المتحدة الامريكية ، ولابد ان نشارك بايجابية بغض النظر المشاركه بالرأى او بالفكر او بالدعم المادى.

وأشار راتب، أن ما نراه الآن من تغييرات فى المجال الاقتصادى و الاجتماعى يجعل الإنسان يتفاءل، ونحن نعمل على محاولة حل مشكلة كبيرة بمصر كمشكلة الكثافة السكانية، وبدأنا نخرج إلى مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديده والجلالة والعلمين والمدن والمحافظات التى بدأ بها نشأة مدن جديدة وهذه نهضة وتنمية.

وأكد راتب أن ما يحدث من استقرار داخلى فى مصر ونحن نرى ما يحدث فى دول الجوار من حروب فى ليبيا أو فى السودان واليمن وسوريا وغير ذلك ولابد ان ندعم الاستقرار فى تلك المرحلة والحمد لله القوات المسلحة المصرية تحت مظلة القبادة السياسية دحرنا الإرهاب وقمنا بتنمية فى كافة المحافظات ومساكن ومشاريع تنمية فى مجالات الصحة والتعليم وكافة الجالات، وإذا كنا نثق فى قيادة مصر الواعية وفى رؤيتها ومؤسستها فيجب أن ندعمها، وأن دعم الاستقرار فى تلك المرحله هام جدا .

وأوضح راتب أن التعديلات الدستورية منضبطة وتتفق مع ظروف الاستقرار فى المرحلة القادمة وفى ظل تلك الأحداث الراهنة.

واختتم راتب كلمته بأن اتحاد التعاونيات يظهر مدى تأثيره فى المجتمع قريبا وسوف يتم تحديد لقاء كبير وموسع لتضفير الحركة العلمية من خلال المعهد العالى للدراسات التعاونية مع الاتحاد التعاونى.

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