فاروق الباز: المعزول مرسى لم يعمل فى ناسا ولا مشاريعها مطلقًا

كتب- أيمن رمضان

قال الدكتور فاروق الباز، مدير معهد أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن المعزول محمد مرسى لم يكن عالماً فى وكالة ناسا الدولية لعلوم الفضاء مطلقاً ولا ينتمى لها ولم يعمل بها مطلقاً، متابعا: "ده غلبان لا عالم فى ناسا ولا عامل فى حاجة خالص وملهوش دخل بيها خالص.. الجامعة التى تعلم بها المعزول فى أمريكا كان بها أستاذ يعمل على أبحاث تتولى وكالة ناسا الإنفاق عليها.. ملهوش دخل خالص بناسا ولا مشاريعها وشغلها خالص".

وأضاف "الباز"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر فضائية "ten"، أن العلم النافع...