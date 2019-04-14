"تشريعية النواب" توافق على مادة تعيين النائب العام بالتعديلات الدستورية

كتب- أحمد علي:
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 189 فقرة ثانية، والمتعلقة بإجراءات تعين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء في منصبه.
ووافق 43 نائبًا من أعضاء اللجنة التشريعية، على نص المادة المستحدثة بينما رفض 5 نواب آخرين.
وجاء نص المادة على النحو التالي: "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب...
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