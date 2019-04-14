شاهد.. لحظة اقتحام المتظاهرين منزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير

كتب- أحمد قاسم تداولت وسائل إعلام سودانية اليوم، الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام متظاهرين سودانيين منزل الرئيس السابق، عمر البشير. ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره موقع "الراكوبة" السوداني، اقتحام عشرات السودانيين منزل الرئيس السوداني وترديدهم عبارات: "حقنا حقنا حقنا". تعليقات القراء

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