كامل الوزير في البرلمان للمرة الأولى منذ توليه "النقل"

كتب- محمد يوسف

بدأ اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد وحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، في أول حضور له بمجلس النواب منذ توليه الوزارة.

وطرح هشام عبد الواحد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، رؤية وتوصية اللجنة حول تطوير قطاع السكة الحديد، وتطوير شبكة الطرق.

وأشاد عبد الواحد بما قام به الوزير منذ توليه وزارة النقل من إجراءات عاجلة، مؤكدا دعم لجنة النقل بقرارات الوزير خاصة في إطار تطوير السكة الحديد.

