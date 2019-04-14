رئيس البرلمان: لا يمكن هتمر 10 سنوات دون أن يكون لدينا دستور جديد

كتب محمود حسين
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن النص على تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب، فى التعديلات الدستورية المقترحة، يأتى إعمالا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتى يلزم الدستور بتنفيذها.
وأضاف "عبد العال"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المنعقد حاليا برئاسته، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها، أن المادة 102 الفقرة الأولى فيها تتعلق بكوتة المرأة، والفقرة الثانية تتعلق بالتمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وتابع "عبد العال": "لقد كنت صادقا مع...
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