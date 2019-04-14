"تشريعية النواب" توافق على تعديل مدة الرئاسة.. تعرف عليها

كتب- أحمد علي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر ، المتعلقتان بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام ٢٠٢٤ بدلاً من ٢٠٢٢، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.

وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالى:

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- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة ١٤٠ مكرر:

- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي...