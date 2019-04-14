النشرة: النتائج الأولية بعد فرز 162 قلماً تظهر فوز جمالي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​طرابلس​ بأن "النتائج الأولية من ماكينة النائب السابق ​محمد الصفدي​ الإنتخابية تظهر فوز ​ديما جمالي​ بعد فرز 162 قلماً من أصل 254".

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