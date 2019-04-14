أحمد الحريري يعلن فوز ديما جمالي: حصلت على 74 بالمئة من الأصوات

أكد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أنه "مبروك لديما جمالي وتوقعات الماكينة الإنتخابية تؤكد أن ديما جمالي حصلت على أكثر من 20 ألف صوت أي حوالي 74 بالمئة من الأصوات".
وخلال كلمة من مقر الماكينة الإنتخابية لتيار "المستقبل"، أوضح أن "الصناديق أغلقت عند 33 ألف مقترع وأرقامنا مطابقة لارقام وزارة الداخلية".
وشدد الحريري على "أننا أكدنا أن هذه الإنتخابات ليست هزيلة وقد أكدت الإنتخابات أيضا أن طرابلس موحدة وسننطلق نحو العمل ونتفق جميعا كقوى سياسية في المدينة".
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