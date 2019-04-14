الداخلية: بدء اعمال فرز صناديق الاقتراع بطرابلس بحضور مندوبي المرشحين

اعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ في باين اقفال اقلام الاقتراع للانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في ​طرابلس​، وبدء اعمال فرز الصناديق بحضور مندوبي المرشحين.

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