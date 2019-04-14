العثور على جثة رجل سوري قضى بطلق ناري في بلدة طليا

تم العثور على في بلدة طليا- قضاء بعلبك، على جثة رجل من التابعية السورية يعرف باسم "أبو محمد"، مجهول باقي الهوية، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبجانبها سلاح حربي.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد الملابسات.
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