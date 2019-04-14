حسن مراد استقبل أصحاب وسائقي شاحنات النقل الخارجي

استقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في مكتبه في ​الخيارة​ -البقاع وفداً من أصحاب وسائقي شاحنات النقل الخارجي، وعرضوا عليه "المشاكل التي يعانيها هذا القطاع"، طالبين منه "العمل على حل موضوع تسجيل ​الشاحنات​ فوق الـ20 طون واستحصال لوحات عمومية ، لما فيه مصلحة هذا القطاع الحيوي، آخذين في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية ​القاهرة​".

وأكد الوزير مراد أهمية حركة شاحنات النقل في عملية التبادل التجاري بين المناطق اللبنانية ومردودها على ​الإقتصاد​ الوطني، ووعد بنقل مطالبهم إلى وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ​ريا الحسن​ وهي تتفهم معاناة المواطنين إنطلاقا من موقعها وحرصها على إيجاد الحلول التي تنصفهم .