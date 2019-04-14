حسن مراد استقبل أصحاب وسائقي شاحنات النقل الخارجي

استقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في مكتبه في الخيارة -البقاع وفداً من أصحاب وسائقي شاحنات النقل الخارجي، وعرضوا عليه "المشاكل التي يعانيها هذا القطاع"، طالبين منه "العمل على حل موضوع تسجيل الشاحنات فوق الـ20 طون واستحصال لوحات عمومية ، لما فيه مصلحة هذا القطاع الحيوي، آخذين في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية القاهرة".
وأكد الوزير مراد أهمية حركة شاحنات النقل في عملية التبادل التجاري بين المناطق اللبنانية ومردودها على الإقتصاد الوطني، ووعد بنقل مطالبهم إلى وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن وهي تتفهم معاناة المواطنين إنطلاقا من موقعها وحرصها على إيجاد الحلول التي تنصفهم .
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