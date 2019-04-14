NBN: نسبة المقترعين بطرابلس هي الأدنى على مستوى كل الإنتخابات منذ 1992

أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية بأنه "في معجم المعاني الـ"عمشة" هي ضعيفة البصر وهو ما لا ينطبق مطلقاً على المرشح غير المرئي في إستحقاق ​طرابلس​ الفرعي حامد عمشة الذي رأى المشهد الإنتخابي بوضوح ولم يكلف نفسه سوى عناء تقديم ترشيحه فقط لا غير وكفى الله المرشحين المعارك الإنتخابية وكأنه كان يعلم أن نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع تكاد لا تُرى بالعين المجردة وربما تحتاج إلى مصباح أو مجهر"، مشيرةً إلى أن "الناخب الطرابلسي منح صوته التفضيلي للمقاطعة التي فعلت فعلها وبشق الأنفس تجاوزت نسبة المقترعين العشرة بالمئة بقليل وهي النسبة الأدنى على مستوى كل الإنتخابات منذ العام 1992، هو يوم الصمت الإنتخابي الكبير ولكن في الصناديق هذه المرة".

ولفتت إلى أنه "في ​جبل محسن​، نسبة إقتراع معدومة لم تصل إلى خمسمئة ناخب دفعت مندوبي اللوائح إلى ​النوم​ عميقاً في الأقلام وفق ما وثّقته كاميرا الـ NBN غياب الحيوية الانتخابية مرده إلى عوامل عدة وتبدأ بكون النظامِ المعتمد هو الأكثري وليس النسبي ولا تنتهي بغياب المنافسة الجدية بعد مقاطعة قوى سياسية مثل ​الحزب العربي الديمقراطي​ أو ​تيار الكرامة​ برئاسة ​فيصل كرامي​ وحلفائه على خلفية نتيجة الطعن التي أبطلت نياية ​ديما جمالي​ ولم تأت بــ"طه ناجي" فائزاً بدلاً منها".

وأفادت بأن "هذا الواقع عكسته وزيرة الداخلية والبلديات في ​بيروت​ وطرابلس عندما أكدت ألاّ أجواء لمعركة سياسية وحثت تكراراً الناخبين على عدم التخلي عن ممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع ولكن من دون جدوى وتوقعت اعلان النتائج منتصف الليل حيث سيكون لطرابلس نائب ثامن".

وأشارت القناة إلى أنه "ما بعد إنتخابات ​الشمال​، قلب المتابعة سينصب على إقرار مشروع ​الموازنة​ الذي حضر في لقاء مسائي جمع الرئيس ​نبيه بري​ ورئيس حزب ​التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في ​عين التينة​ حيث جرى البحث في كيفية الخروج من المأزق الإقتصادي وبذل الجهود المطلوبة لإقرار الموازنة واعتماد الخطوات التي تؤدي إلى ترشيق الإنفاق كفُرصة أخيرة مطلوبة لطمأنة اللبنانيين".