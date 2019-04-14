OTV: جمالي توجهت الى بيت الوسط للقاء الحريري واهدائه فوزها بفرعية طرابلس

علمت قناة الـ"OTV" أن "المرشحة عن المقعد السني في الانتخابات الفرعية في ​طرابلس​ ​ديما جمالي​ توجهت بعيدا عن الاعلام الى ​بيت الوسط​ للقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ واهدائه فوزها بفرعية طرابلس".

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