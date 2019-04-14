اعتبر عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​هادي حبيش​، في حديث مع "​النشرة​"، أن "الإنتخابات الفرعية في ​طرابلس​ كانت جيدة"، لافتاً إلى "أننا كنا نتوقع النسبة المنخفضة في الإقتراع بسبب عدم وجود منافسة قوية ودوافع سياسية للانتخاب".

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كانت هذه تفاصيل خبر حبيش للنشرة: كنا نتوقع النسبة المنخفضة في الإقتراع بسبب غياب المنافسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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