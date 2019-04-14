يحيى مولود: حصلت على المركز الثاني وطرابلس ستكون قاعدة للمعارضة

اشار المرشح على ​الانتخابات النيابية​ الفرعية في ​طرابلس​ ​يحيى مولود​ الى انهم ربحوا كرسي ونحن ربحنا اهل طرابلس، وهناك مرشحين شاركوا بتشتيت الاصوات، ونحن اليوم في الخط المعارض وحصلنا على المركز الثاني، وطرابلس ستكون قاعدة للمعارضة.

واكد مولود في تصريح له، ان هناك رغبة لخلق تيار معارض في لبنان رغم حملات الترهيب التي حصلت، واذا استمرينا على هذا الوضع سنكسر الحاجز، اضاف "نحن راهنا على الاصوات التي خسروها، وانا فزت في المناطق التي فيها ​الحياة​ المعيشية افضل، وهم ربحوا بالمناطق الفقيرة".