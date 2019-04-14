النشرة: إغلاق صناديق الإقتراع في الإنتخابات الفرعية في طرابلس

أفاد مراسل "النشرة" في طرابلس عن "إغلاق صناديق الإقتراع في الإنتخابات الفرعية في طرابلس"، لافتاً إلى أنه "من المتوقع ان تصدر النتائج في الساعات القليلة المقبلة نظراً لعدد المقترعين القليل".
وتنافس على المقعد النيابي الى جمالي (المدعومة من تيار "المستقبل" ومن الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي، والوزير السابق اشرف ريفي)، النائب السابق مصباح احدب، نزار أحمد زكا، طلال محمد علي كباره، الاعلامي عمر خالد السيد، حامد عمر عمشه، محمود ابراهيم الصمدي، يحي كمال مولود.
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