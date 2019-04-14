ظريف: البيت الأبيض ينفق أموال الشعب الأميركي في حماقاته وينتظر نتائج مختلفة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "البيت الأبيض ينفق أموال الشعب الأميركي في حماقاته لكنه ينتظر نتائج مختلفة".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح ظريف أن "موضوع الصراع في منطقتنا ليس موضوع المال، فقد اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت هنا 7 تريليونات دولار، ولكنها عقدت الأوضاع".
وأشار الى أن "الذين يعتبرون رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالنسبة لهم مقدما على كل شيء، يرتكبون حماقات دوما لخدمته، وينفقون الأموال العامة لهذه الحماقات، ولكنهم يتوقعون نتائج مختلفة".
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