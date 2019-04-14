ظريف: البيت الأبيض ينفق أموال الشعب الأميركي في حماقاته وينتظر نتائج مختلفة

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​البيت الأبيض​ ينفق أموال الشعب الأميركي في حماقاته لكنه ينتظر نتائج مختلفة".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح ظريف أن "موضوع الصراع في منطقتنا ليس موضوع المال، فقد اعترف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن ​الولايات المتحدة​ أنفقت هنا 7 تريليونات ​دولار​، ولكنها عقدت الأوضاع".

وأشار الى أن "الذين يعتبرون رئيس ​الحكومة​ الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالنسبة لهم مقدما على كل شيء، يرتكبون حماقات دوما لخدمته، وينفقون الأموال العامة لهذه الحماقات، ولكنهم يتوقعون نتائج مختلفة".