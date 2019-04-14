المطران أبو جودة: كنت أتمنى أن لا تكون الإنتخابات اليوم مصادفة للأعياد

أكد رئيس اساقفة ​ابرشية طرابلس​ المارونية ​جورج بو جودة​ "أنني كنت أتمنى أن لا تكون الإنتخابات اليوم مصادفة للاعياد". وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا أحببنا أن نشارك في الإنتخابات ولو كان عددنا قليلا ونحن لسنا فئة ثانية بل فئة أولى إلى جانب أخوتنا المسلمين".

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