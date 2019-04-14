الجيش الليبي: طائرات لقوات الوفاق الوطني تقصف منازل مدنيين بضواحي طرابلس

أعلن الجيش الليبي أن "طائرات لقوات الوفاق الوطني تقصف منازل مدنيين في عين زارة في ضواحي طرابلس الشرقية"، مشيراً إلى "مقتل 4 سودانيين بقصف جوي على منطقة قصر بن غشير".
وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات حفتر رجل شرق ليبيا القوي.
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