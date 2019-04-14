الجيش الليبي: طائرات لقوات الوفاق الوطني تقصف منازل مدنيين بضواحي طرابلس

أعلن ​الجيش الليبي​ أن "طائرات لقوات الوفاق الوطني تقصف منازل مدنيين في عين زارة في ضواحي ​طرابلس​ الشرقية"، مشيراً إلى "مقتل 4 سودانيين بقصف جوي على منطقة قصر بن غشير".

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس بين ​القوات​ الموالية ل​حكومة​ الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات حفتر رجل ​شرق ليبيا​ القوي.