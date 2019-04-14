توقيع اتفاق لتوسيع التعاون بين الأردن وقبرص واليونان

وقّع ملك ​الأردن​ عبدالله الثاني والرئيس القبرصي ​نيكوس اناستاسيادس​ ورئيس وزراء ​اليونان​ ​ألكسيس تسيبراس​، اتفاق لتوسيع التعاون بين الدول الثلاث من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المتاحة، تشمل قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات. وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحها ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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