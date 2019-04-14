تجمع المهنيين السودانيين طالب الحكومة السودانية المقبلة بمحاكمة البشير

طالب تجمع المهنيين السودانيين بنقل السلطة فورا إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة الرئيس المعزول ​عمر البشير​، كما طالب بـ"الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية"، داعيا الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة الى القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع ​علي نافع​ وقطبي المهدى، وقادة ​حزب المؤتمر​ الوطني وتقديمهم للعدالة".

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