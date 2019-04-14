الجيش العراقي اعلن مقتل 5 مقاتلين من داعش بينهم قيادي في جبال حمرين

اعلن الجيش العراقي أن "قوات الأمن قتلت قياديًا في تنظيم داعش وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد.
وكانت طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة تشن غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام مستهدفة مخابئ للمتشددين.
وكان العراق قد أعلن الانتصار على التنظيم في كانون الأول 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد. وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة، تحول داعش الآن إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
ويذكر أن داعش أعاد تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.
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