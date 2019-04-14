أعربت​جامعة الدول العربية​ عن "ارتياحها للخطوات الهامة التي أعلنها رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ عبد الفتاح البرهان بشأن تحقيق الانتقال السياسي"، معلنةً عن "تأييدها لجهود المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية السودانية للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات الشعب". وكان قد أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن "تأييده تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة وعن تأييد مقترح قوى المعارضة بتولي شخصية مدنية للحكم"، داعياً القوى السياسية والأحزاب المعارضة لتقديم مقترحاتها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية: مرتاحون للخطوات التي أعلنها البرهان بشأن تحقيق الانتقال السياسي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.