السراج: جاهزون للدفاع عن وطننا وأهلنا وعاصمتنا وجميع مدننا

أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ​فايز السراج​ بـ"الإفراج عن المعتقلين من صغار السن التابعين لقوات ​اللواء خليفة حفتر​، الذي يقود الجيش في الشرق"، طالباً "الاتصال بذوي هؤلاء المعتقلين صغار السن من أجل استلام أبنائهم"، مؤكدا "عزمه على محاسبة من زج بهم في أتون الحرب".

وحذر من أن "الاعتداء على العاصمة ​طرابلس​ يتيح فرصة تنتظرها العناصر الإرهابية والمتطرفة للعبث بأمن واستقرار ​ليبيا​"، مشيراً إلى "أننا نأمل أن نكون اليوم بملتقى وطني جامع، يجمع الليبيين على طاولة حوار لمناقشة سبل الخروج من الأزمة، لكن هناك طرف أصر على إدخال الوطن في حرب لا رابح فيها".

وأكد أن "مسعانا كان دائما الحوار والتوافق، لكننا جاهزون للدفاع عن وطننا وأهلنا وعاصمتنا وجميع مدننا".