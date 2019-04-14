رئيس الوزراء الهندي: قوّضنا التهديد النووي الباكستاني

أعلن رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ أن "الهند أبطلت خدعة ​باكستان​ النووية خلال النزاع الجوي الأخير بينهما عبر الحدود، والذي كاد أن يتسبب بحرب جديدة بين الخصمين النوويين"، مشيراً إلى أن "الضربة الجوية الهندية داخل الأراضي الباكستانية في شباط أظهرت أن التحذيرات من أن تؤدي عمليات كهذه الى نزاع نووي هو أمر خاطىء".

ولفت إلى أن "باكستان هددتنا بالنووي والنووي والنووي"، متسائلا: "هل قمنا بافشال تهديدهم النووي أم لا".