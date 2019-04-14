ظريف: التطورات الخطيرة في ليبيا والسودان ناتجة عن تدخل بعض الدول العربية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "التطورات الخطيرة في منطقة شمال أفريقيا خاصة ليبيا والسودان، ناتجة عن تدخل دول عربية في شؤون تلك الدول".
وخلال استقباله السفير الفرنسي الجديد في طهران، شدد طريف على "جهوزية إيران للتعاون والتفاوض مع المسؤولين الفرنسيين لحل مشاكل المنطقة".
وحذر وزير الخارجية الإيراني من التصريحات الغربية الصادرة حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن "مثل هذه التصريحات التي تصدر حول البرنامج النووي السلمي الإيراني قد تدمر الاتفاق النووي بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق".
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