ظريف: التطورات الخطيرة في ليبيا والسودان ناتجة عن تدخل بعض الدول العربية

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "التطورات الخطيرة في منطقة ​شمال أفريقيا​ خاصة ​ليبيا​ و​السودان​، ناتجة عن تدخل دول عربية في شؤون تلك الدول".

وخلال استقباله السفير الفرنسي الجديد في ​طهران​، شدد طريف على "جهوزية إيران للتعاون والتفاوض مع المسؤولين الفرنسيين لحل مشاكل المنطقة".

وحذر وزير الخارجية الإيراني من التصريحات الغربية الصادرة حول البرنامج ​النووي الإيراني​، مؤكداً أن "مثل هذه التصريحات التي تصدر حول البرنامج النووي السلمي الإيراني قد تدمر ​الاتفاق النووي​ بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق".