المتحدث باسم الجيش الليبي: فقدنا إحدى طائراتنا الحربية خلال معركة طرابلس

أكد المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ "أننا نفذنا ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات ​طرابلس​"، مشيراً إلى "أننا نتوقع في الأيام القليلة فتح محور ثامن في معركة طرابلس لقطع خط إمداد رئيسي للميليشيات".

وخلال مؤتمر صحفي في ​بنغازي​، أوضح أن "العمليات العسكرية تتواصل وعلى مدار الساعة"، لافتاً إلى "أننا فقدنا إحدى طائراتنا الحربية خلال معركة طرابلس بعد أن فقد الطيار السيطرة عليها".

وشدد على أن "الطائرة التي سقطت فوق عين زارة جنوبي طرابلس أصيبت بشظايا ب​صاروخ​"، مؤكداً أن "قواتنا البرية تتقدم على 7 محاور في معركة طرابلس ونتوقع في الأيام القليلة فتح محور ثامن في طرابلس"، لافتاً إلى أن "هنالك علاقة بين الإرهابيين في ليبيا والهجمات التي وقعت في باريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية".

يذكر أن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ عقد محادثات مع قائد الجيش الليبي ​خليفة حفتر​، الذي زار ​القاهرة​ في زيارة لم يعلن عنها.