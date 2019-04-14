أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" تنظم ندوة عن التعديلات الدستورية في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، برئاسة فضية سالم بالتنسيق مع سليمة جبلي أمينة المرأة في سانت كاترين، ندوة عن التعديلات الدستورية المقترحة، وأهمية المشاركة في الاستفتاء عليها بوادي الراحة، تحت شعار "انزلي.. شاركي" بحضور عدد من سيدات المجتمع البدوي.
وقالت سالم إن المرأة قدمت ابنائها للدفاع عن الوطن، لذلك لابد أن تكون أول من تلبي نداء الوطن بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتعبير عن رأيها بحرية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.
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